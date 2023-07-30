В Пакистане на съезде провластной партии произошел взрыв, погибли не менее 40 человек

"Бомба взорвалась во время митинга в Баджауре", – говорится в сообщении.

Reuters со ссылкой на представителя полиции Назира Хана сообщил, что жертвами взрыва стали 40 человек, которые пришли на митинг, еще более 130 получили ранения.

Начальник местной полиции Ахтар Хаят заявил агентству, что причиной взрыва стала бомба, которую взорвал смертник.

Партия JUI-F – основной союзник коалиционного правительства Пакистана, отмечает Reuters. В ноябре в стране должны пройти общенациональные выборы.

В Facebook JUI-F заявила, что являtтся "мирной партией" и "всегда шла по пути мирной политической борьбы".