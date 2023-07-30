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В Пакистане на съезде провластной партии произошел взрыв, погибли не менее 40 человек

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Взрыв произошел на митинге
Взрыв произошел на митинге
Фото: ЕРА

30 июля в провинции Хайбер-Пантунхва на северо-западе Пакистана произошел взрыв на собрании, которое было организовано суннитской партией Jamiat Ulema-e-Islam Fazl (JUI-F). Об этом в Facebook проинформировала политическая сила.

"Бомба взорвалась во время митинга в Баджауре", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/juipakofficial/posts/pfbid02xXMzzvVhr4udYvHM8Unen6Ks6rX3Gfte5GjBibnV5PbvdvfmnUyBb6UrUU98XkZNl

Reuters со ссылкой на представителя полиции Назира Хана сообщил, что жертвами взрыва стали 40 человек, которые пришли на митинг, еще более 130 получили ранения.

Начальник местной полиции Ахтар Хаят заявил агентству, что причиной взрыва стала бомба, которую взорвал смертник.

Партия JUI-F – основной союзник коалиционного правительства Пакистана, отмечает Reuters. В ноябре в стране должны пройти общенациональные выборы.

В Facebook JUI-F заявила, что являtтся "мирной партией" и "всегда шла по пути мирной политической борьбы".

https://www.facebook.com/juipakofficial/posts/pfbid02TZiDTtfwXMUY1MJAi2U46W6V14pUdMbVdhwFkwmNLku3qPp3NvCdTdbrNpHzr73al

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Пакистан, выборы, взрыв, смертник, жертвы, бомба, погибшие, ранение, съезд, партия
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