Возле посольства РФ в Кабуле устроил взрыв террорист-смертник. Погибли минимум двое сотрудников дипмиссии

Телеканал отметил, что теракт произошел в очереди на получение виз в районе Дар-уль-Аман на востоке Кабула у ворот посольства. Отмечается, что в момент взрыва у диппредставительства РФ стояла длинная очередь.

KABUL BLAST - Moments ago, an explosion occurred on Dar al-Aman road, PD3 of Kabul city. So far, the security agencies have not said anything about the nature of the explosion nor casualties.



More details will be shared later…#ArianaNews #Afghanistan #Kabul #Explosion #Blast pic.twitter.com/jPuvNr69uU — Ariana News (@ArianaNews_) September 5, 2022

The Jerusalem post, ссылаясь на сведения местной полиции, сообщило, что взрыв произошел, когда смертник, который приближался к российскому посольству, был застрелен представителями "Талибана". По другим данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство самостоятельно.

Как утверждает источник "РИА Новости", в момент взрыва на улицу вышел российский дипломат, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

По предварительным данным, погибли или пострадали от 15 до 20 человек. МИД России в Twitter заявило, что в результате взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. Есть пострадавшие и среди афганцев.

* 5 сентября в непосредственной близости от входа в консульский отдел @RusEmbassyKabul неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство.



* В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие.



* https://t.co/PMsKlXR6Dn pic.twitter.com/c4wph7Ftg3 — МИД России * (@MID_RF) September 5, 2022

ВИДЕО

Видео: The Insider / YouTube