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Возле посольства РФ в Кабуле устроил взрыв террорист-смертник. Погибли минимум двое сотрудников дипмиссии

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СМИ сообщили, что смертник был застрелен представителями "Талибана"
СМИ сообщили, что смертник был застрелен представителями "Талибана"
Фото: EPA

Утром 5 сентября возле российского посольства в Кабуле (Афганистан) террорист-смертник устроил взрыв. Об этом сообщил местный телеканал Amu TV.

Телеканал отметил, что теракт произошел в очереди на получение виз в районе Дар-уль-Аман на востоке Кабула у ворот посольства. Отмечается, что в момент взрыва у диппредставительства РФ стояла длинная очередь.

The Jerusalem post, ссылаясь на сведения местной полиции, сообщило, что взрыв произошел, когда смертник, который приближался к российскому посольству, был застрелен представителями "Талибана". По другим данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство самостоятельно.

Как утверждает источник "РИА Новости", в момент взрыва на улицу вышел российский дипломат, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

По предварительным данным, погибли или пострадали от 15 до 20 человек. МИД России в Twitter заявило, что в результате взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. Есть пострадавшие и среди афганцев.

ВИДЕО
Видео: The Insider / YouTube
Контекст:

“Талибан” захватил власть в Афганистане летом 2021 года, вскоре после вывода американских войск.

Россия – одна из немногих стран, сохранивших посольство в Кабуле после прихода талибов к власти. Хотя Кремль официально не признает власть талибов, РФ активно контактирует с правительством “Талибана“.

Теги: СМИ, теракт, терроризм, взрыв, Афганистан, посольство, Кабул, визы, теракт в Кабуле
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