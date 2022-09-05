Возле посольства РФ в Кабуле устроил взрыв террорист-смертник. Погибли минимум двое сотрудников дипмиссии

Телеканал отметил, что теракт произошел в очереди на получение виз в районе Дар-уль-Аман на востоке Кабула у ворот посольства. Отмечается, что в момент взрыва у диппредставительства РФ стояла длинная очередь.
KABUL BLAST - Moments ago, an explosion occurred on Dar al-Aman road, PD3 of Kabul city. So far, the security agencies have not said anything about the nature of the explosion nor casualties.— Ariana News (@ArianaNews_) September 5, 2022
More details will be shared later…#ArianaNews #Afghanistan #Kabul #Explosion #Blast pic.twitter.com/jPuvNr69uU
The Jerusalem post, ссылаясь на сведения местной полиции, сообщило, что взрыв произошел, когда смертник, который приближался к российскому посольству, был застрелен представителями "Талибана". По другим данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство самостоятельно.
Как утверждает источник "РИА Новости", в момент взрыва на улицу вышел российский дипломат, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.
По предварительным данным, погибли или пострадали от 15 до 20 человек. МИД России в Twitter заявило, что в результате взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. Есть пострадавшие и среди афганцев.
* 5 сентября в непосредственной близости от входа в консульский отдел @RusEmbassyKabul неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство.— МИД России * (@MID_RF) September 5, 2022
* В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие.
* https://t.co/PMsKlXR6Dn pic.twitter.com/c4wph7Ftg3
“Талибан” захватил власть в Афганистане летом 2021 года, вскоре после вывода американских войск.
Россия – одна из немногих стран, сохранивших посольство в Кабуле после прихода талибов к власти. Хотя Кремль официально не признает власть талибов, РФ активно контактирует с правительством “Талибана“.