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В мечети в Кабуле прогремел взрыв, погибло более 20 человек

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Ответственность за взрыв в мечети пока никто на себя не взял
Ответственность за взрыв в мечети пока никто на себя не взял
Скриншт: euronews (in Italiano) / YouTube

Вечером 17 августа в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв в мечети, расположенной в 17-м полицейском округе. Об этом сообщил 18 августа представитель полиции Кабула Халид Задран, пишет "Синьхуа".

"Взрыв произошел во время вечерней молитвы в мечети [...], в результате чего 21 человек скончался, еще 33 получили ранения", – сказал он.

Задран подчеркнул, что взрыв был направлен против верующих.

Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял, подчеркивает "Синьхуа".

Агентство отмечает, что взрыв произошел через несколько дней после убийства смертником в Кабуле "видного проталибского священнослужителя". Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

По данным телеканала Al Jazeera, среди пострадавших в результате взрыва в мечети Кабула – девять человек младше 18 лет и один семилетний ребенок.

Контекст:

20 июля миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила, что с августа 2021 года, когда движение "Талибан" снова захватило власть в стране, в Афганистане погибло 700 мирных жителей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ислам, взрыв, Афганистан, мечеть, талибы, Кабул, ребенок, погибшие, ранение
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