В мечети в Кабуле прогремел взрыв, погибло более 20 человек

Ответственность за взрыв в мечети пока никто на себя не взял Скриншт: euronews (in Italiano) / YouTube

"Взрыв произошел во время вечерней молитвы в мечети [...], в результате чего 21 человек скончался, еще 33 получили ранения", – сказал он.

Задран подчеркнул, что взрыв был направлен против верующих.

Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял, подчеркивает "Синьхуа".

Агентство отмечает, что взрыв произошел через несколько дней после убийства смертником в Кабуле "видного проталибского священнослужителя". Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

По данным телеканала Al Jazeera, среди пострадавших в результате взрыва в мечети Кабула – девять человек младше 18 лет и один семилетний ребенок.