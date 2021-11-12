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В Афганистане произошел взрыв в мечети, три человека погибли

Мечеть находится в провинции Нангархар, где действует ячейка &ldquo;Исламского государства&rdquo;
Мечеть находится в провинции Нангархар, где действует ячейка “Исламского государства”
Фото: ЕРА

В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв в мечети, когда там проводили пятничную молитву. Об этом 12 ноября сообщило агентство Associated Press.

По информации местных властей, в результате взрыва пострадали как минимум 15 человек. Очевидцы в соцсетях сообщают минимум о троих погибших. Однако пресс-секретарь правительства провинции Кари Ханиф информацию о погибших не подтвердил.

Телеканал France 24, ссылаясь на данные агентства AFP, сообщил, что взрывчатка, предположительно, была спрятана в громкоговорителе рядом с трибуной имама и сработала, когда динамик включили, чтобы призвать верующих к началу молитвы.

AP отмечает, что это третий крупный теракт в афганских мечетях за последние пять недель – они также совершались во время пятничных молитв, предположительно, боевиками “Исламского государства“.

Ответственность за атаку 12 ноября на себя не взяла ни одна группировка, однако, подчеркивает агентство, в провинции Нангархар подразделение “Исламского государства” ведет активную борьбу против “Талибана“, ежедневно совершая атаки на посты талибов.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

26 августа у аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых. ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв – это был первый крупный теракт в стране после прихода талибов к власти.

Теги: теракт, взрыв, Афганистан, раненые, мечеть, Исламское государство, Талибан, взрывы
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