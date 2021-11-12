В Афганистане произошел взрыв в мечети, три человека погибли

По информации местных властей, в результате взрыва пострадали как минимум 15 человек. Очевидцы в соцсетях сообщают минимум о троих погибших. Однако пресс-секретарь правительства провинции Кари Ханиф информацию о погибших не подтвердил.

Телеканал France 24, ссылаясь на данные агентства AFP, сообщил, что взрывчатка, предположительно, была спрятана в громкоговорителе рядом с трибуной имама и сработала, когда динамик включили, чтобы призвать верующих к началу молитвы.

AP отмечает, что это третий крупный теракт в афганских мечетях за последние пять недель – они также совершались во время пятничных молитв, предположительно, боевиками “Исламского государства“.

Ответственность за атаку 12 ноября на себя не взяла ни одна группировка, однако, подчеркивает агентство, в провинции Нангархар подразделение “Исламского государства” ведет активную борьбу против “Талибана“, ежедневно совершая атаки на посты талибов.