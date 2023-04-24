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В Париже обнаружили древний некрополь возле железнодорожной станции. Фото

Раскопки проводили перед строительством нового входа в станцию железной дороги
Раскопки проводили перед строительством нового входа в станцию железной дороги
Фото: depositphotos.com

В рамках строительства нового выхода на железнодорожной станции станции Port Royal (линия RER В) в Париже обнаружили некрополь, который использовали во времена Лютеции – древнего поселения на месте Парижа.

Об этом сообщил на прошлой неделе сайт Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap). 

Согласно релизу, власти страны перед строительством выхода на Port Royal заказали проведение профилактических раскопок. Исследования проводили археологи Inrap, площадь раскопок – 200 м².

В ходе раскопок обнаружили 50 захоронений, большинство из которых датированы II веком нашей эры. "Здесь похоронены взрослые мужчины и женщины, а также несовершеннолетние, как и следовало ожидать в большом некрополе", – говорится в релизе. 

Немногим меньше, чем в половине могил обнаружили различные предметы: керамические или стеклянные сосуды, реже в гробах или во рту умерших были монеты. Также там нашли предметы одежды и следы обуви (благодаря мелким гвоздям, формировавшим подошвы). 

Кроме того, в некрополе есть отдельное захоронение, в котором нашли скелет целой свиньи, одного небольшого животного и два целых керамических сосуда. Ученые назвали эту яму уникальной. Они считают, что она не была могилой в прямом смысле слова, а служила "жертвенной ямой". 

https://www.facebook.com/InrapOfficiel/posts/pfbid0i85363JdeMKaz6YxkLErGszeuBkFzRFbkqLjVFpifAypAQQZDXh76o6gzfqNcgPul

Согласно релизу, обнаруженные захоронения – часть древнего некрополя, который нашли в ХІХ веке. 

"Нынешние раскопки позволяют нам изучить небольшую его часть, которая избежала многочисленных дорожных работ, включая строительство RER B в 1970-х годах. Таким образом, этот сохранившийся блок свидетельствует о расширении предполагаемых границ некрополя на запад; его раскопки позволяют получить новые данные благодаря различным подходам археологии и современной антропологии", – добавили авторы релиза. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, наука, археология, ученые, Париж, исследование, свинья
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