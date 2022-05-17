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В парламенте Великобритании заявили, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН

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Член британского парламента: Россия должна увидеть отпор своим угрозам
Член британского парламента: Россия должна увидеть отпор своим угрозам
Фото: ghall.com.ua

За угрозы применения ядерного оружия Россия должна быть исключена из Совета Безопасности ООН. Об этом в комментарии Guildhall заявил член парламента Великобритании, бывший министр финансов и кадровой политики Северной Ирландии Сэмми Уилсон.

Запад должен дать понять России, что будет защищать себя, считает политик.

"Я уверен, что Организация Объединенных Наций в первую очередь должна исключить Россию из Совета Безопасности", – заявил Уилсон. По его мнению, это даст понять РФ, что она получит противодействие своим угрозам.

Ранее в ответ на угрозы РФ, член Палаты лордов парламента Великобритании лорд Джон Эттли заявил, что было правильным сохранить на вооружении британских сил межконтинентальные баллистические ракеты.

5 апреля во время неформального общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ российский министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о шансах применения ядерного оружия, посчитав такую возможность реальной.

Контекст:

В Совбез ООН входят пять постоянных членов - США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, еще 10 стран выбираются на двухгодичный срок для участия в совете.

7 мая Совет Безопасности ООН впервые с начала войны единогласно проголосовал за заявление по ситуации в Украине. "Сегодня впервые Совет Безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, международное сообщество должно объединиться с тем, чтобы заставить оружие замолчать", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Теги: Россия, Великобритания, ядерное оружие, Совет Безопасности ООН, война России против Украины
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