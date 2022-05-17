В парламенте Великобритании заявили, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН

Запад должен дать понять России, что будет защищать себя, считает политик.
"Я уверен, что Организация Объединенных Наций в первую очередь должна исключить Россию из Совета Безопасности", – заявил Уилсон. По его мнению, это даст понять РФ, что она получит противодействие своим угрозам.
Ранее в ответ на угрозы РФ, член Палаты лордов парламента Великобритании лорд Джон Эттли заявил, что было правильным сохранить на вооружении британских сил межконтинентальные баллистические ракеты.
5 апреля во время неформального общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ российский министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о шансах применения ядерного оружия, посчитав такую возможность реальной.
В Совбез ООН входят пять постоянных членов - США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, еще 10 стран выбираются на двухгодичный срок для участия в совете.
7 мая Совет Безопасности ООН впервые с начала войны единогласно проголосовал за заявление по ситуации в Украине. "Сегодня впервые Совет Безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, международное сообщество должно объединиться с тем, чтобы заставить оружие замолчать", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.