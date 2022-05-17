В парламенте Великобритании заявили, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН

Запад должен дать понять России, что будет защищать себя, считает политик.

"Я уверен, что Организация Объединенных Наций в первую очередь должна исключить Россию из Совета Безопасности", – заявил Уилсон. По его мнению, это даст понять РФ, что она получит противодействие своим угрозам.

Ранее в ответ на угрозы РФ, член Палаты лордов парламента Великобритании лорд Джон Эттли заявил, что было правильным сохранить на вооружении британских сил межконтинентальные баллистические ракеты.

5 апреля во время неформального общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ российский министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о шансах применения ядерного оружия, посчитав такую возможность реальной.