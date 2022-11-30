В Перми в результате пожара на крупнейшей ТЭЦ есть погибшие и пострадавшие

До того, как пожар на ТЭЦ в Перми удалось погасить, пострадали шесть человек Фото: "ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ" / Вконтакте

Отмечается, что во время пожара на пострадали сотрудники предприятия. Двоих госпитализировали в ожоговое отделение местной больницы, еще один мужчина, находившийся в состоянии клинической смерти, скончался.

По данным издания, к бригаде "скорой" обратились за медицинской помощью еще трое мужчин. Они отравились продуктами горения, но от госпитализации отказались. Медики определили их состояние как удовлетворительное.

Пожар на ТЭЦ в Перми начался утром 30 ноября. Baza публиковала видео с камер наблюдения внутри станции, на нем видно, как началось возгорание. По словам одного из сотрудников ТЭЦ, огонь вспыхнул "или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора), или на переднем подшипнике ТГ-10". Официальные органы причин пожара пока не назвали.

Пожар был ликвидирован в 14.11 при участии 109 работников МЧС РФ, сообщили позднее "Новости Перми".