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В Перми в результате пожара на крупнейшей ТЭЦ есть погибшие и пострадавшие

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До того, как пожар на ТЭЦ в Перми удалось погасить, пострадали шесть человек
До того, как пожар на ТЭЦ в Перми удалось погасить, пострадали шесть человек
Фото: "ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ" / Вконтакте

Число пострадавших в результате пожара на самой мощной в Перми (РФ) ТЭЦ возросло до шести человек, один из них скончался, сообщают 30 ноября "Новости Перми".

Отмечается, что во время пожара на пострадали сотрудники предприятия. Двоих госпитализировали в ожоговое отделение местной больницы, еще один мужчина, находившийся в состоянии клинической смерти, скончался. 

По данным издания, к бригаде "скорой" обратились за медицинской помощью еще трое мужчин. Они отравились продуктами горения, но от госпитализации отказались. Медики определили их состояние как удовлетворительное.

Пожар на ТЭЦ в Перми начался утром  30 ноября. Baza публиковала видео с камер наблюдения внутри станции, на нем видно, как началось возгорание. По словам одного из сотрудников ТЭЦ, огонь вспыхнул "или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора), или на переднем подшипнике ТГ-10". Официальные органы причин пожара пока не назвали.

Пожар был ликвидирован в 14.11 при участии 109 работников МЧС РФ, сообщили позднее "Новости Перми".

Контекст:

ТЭЦ-9 обеспечивает теплом часть Перми, находящегося на левом берегу Камы. Она построена более 65 лет назад. Как пишут "Новости Перми", это самая мощная ТЭЦ в городе. Тепловая мощность теплоэлектростанции – 1049,8 Гкал/ч, электрическая мощность – 435 МВт.

Теги: пожар, смерть, больница, МЧС РФ, Пермь, ТЭЦ, жертвы, пострадавшие, погибшие, мужчины
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