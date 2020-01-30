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На выборах в перуанский парламент второе место заняла религиозная партия. До выборов ее называли “группкой эксцентричных фанатиков”

На досрочных парламентских выборах в Перу второе место заняла партия “Сельскохозяйственный народный фронт“, основанная религиозной организацией Los Israelitas.

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Досрочные парламентские выборы в Перу состоялись 27 января
Досрочные парламентские выборы в Перу состоялись 27 января
Фото: ЕРА

По результатам внеочередных выборов в Перу в парламент впервые прошла партия “Сельскохозяйственный народный фронт” (Frepap), основанная последователями религиозной организации Los Israelitas. Об этом свидетельствуют результаты предварительного подсчета голосов, сообщило 29 января перуанское издание El Comercio.

По результатам обработки 99,1% бюллетеней, пятипроцентный барьер преодолели девять партий. Первое место занимает партия Acción Popular (“Народное действие“) с 10,31% (около 1,3 млн голосов); Frepap набрал 8,27% (1,07 млн голосов). Замыкает тройку лидеров партия Podemos Perú (8,06% или 1,04 млн голосов).

Как пишет издание The Guardian, результат "Сельскохозяйственного народного фронта", который воспринимали как "группку эксцентричных фанатиков с маловероятными избирательными перспективами", стал неожиданностью. 

Комментируя предварительные результаты выборов, директор школы политических наук в лиманском университете имени Антонио Руиса де Монтойя Андриана Уррутиа заявила, что набрать голоса религиозной партии помогла нетипичная избирательная кампания, которая проводилась в провинции.

По словам эксперта, этим они добились гораздо большего, чем партии, занимающиеся агитацией в социальных сетях. Уррутиа подчеркнула, что результат голосования показал уровень недовольства электората. 

“Перуанцы, уставшие от взяток и политики, думают, что религиозные люди не будут воровать и брать взятки“, – считает эксперт.

Один из лидеров партии “Сельскохозяйственный народный фронт” Уилмер Кейллахуа после обнародования предварительных результатов заявил, что его партия отменит депутатскую неприкосновенность и не будет объединяться с другими политическими силами

Подтверждая репутацию радикальных защитников традиционных гендерных ролей, Кейллахуа заявил, что активность партии будет направлена на "морализацию политики". 

Парламентские выборы в Перу состоялись спустя четыре месяца после роспуска парламента. 26 января президент республики Мартин Вискарра призвал сограждан проявить "любовь к стране и проголосовать на выборах". Как сообщает издание Latino Rebels, в Перу за неявку на избирательные участки предусмотрен штраф в размере $26 – это 10% от средней зарплаты в Перу.

В перуанский парламент войдут 130 депутатов, полномочия которых будут действительны до президентских и парламентских выборов, запланированных на 2021 год. Парламентарии, избранные в 2020 году, не смогут баллотироваться в парламент нового созыва. 

Религиозная организация Los Israelitas была основана в 1968 году Иезуилом Атаукузи, провозгласившим себя "Христом Запада". После смерти Атаукузи в 2000 году его тело поместили в стеклянную капсулу в ожидании воскрешения. Члены религиозной организации носят белые просторные одежды, мужчины не стригут волосы, а женщины покрывают голову платками. 

Теги: выборы, религия, Перу, парламент
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