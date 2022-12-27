В Подмосковье семейная пара 70-летних пенсионеров попыталась поджечь военкомат, их задержали. Видео

Об этом сообщил "Подъем" в Telegram.
Отмечается, что 70-летний мужчина намочил тряпку в канистре бензина, поджег ее и положил на окно военкомата. Его 76-летняя супруга в это время делала видеозапись происходящего.
Супругов задержали проезжавшие мимо полицейские. Возгорание потушили. В результате инцидента никто не пострадал.
В УМВД Московской области рассказали в комментарии MSK1.RU, что информацией об инциденте не владеют, а в МЧС региона отказались его комментировать.
С начала войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, в различных регионах России были совершены десятки поджогов военкоматов, указывает "Медуза". Число инцидентов значительно увеличилось после объявления мобилизации в РФ, добавило издание.