В Подмосковье семейная пара 70-летних пенсионеров попыталась поджечь военкомат, их задержали. Видео

70-летний мужчина в Подольске намочил тряпку в канистре бензина, поджег ее и положил на окно военкомата, сообщили СМИ Скриншот: Подъем / Telegram

Об этом сообщил "Подъем" в Telegram.

Отмечается, что 70-летний мужчина намочил тряпку в канистре бензина, поджег ее и положил на окно военкомата. Его 76-летняя супруга в это время делала видеозапись происходящего.

Супругов задержали проезжавшие мимо полицейские. Возгорание потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

В УМВД Московской области рассказали в комментарии MSK1.RU, что информацией об инциденте не владеют, а в МЧС региона отказались его комментировать.