В Подмосковье загорелся металлургический завод, в районе пожара "практически невозможно дышать"

Пожару присвоили второй уровень сложности Фото: ГУ МЧС России по Московской области / Telegram

Возгорание произошло в цеху аккумуляторов, горит металлокаркасное здание.

По данным агентства, огонь охватил весь цех.

"Интерфакс" отмечает, что летом 2022 года завод якобы приостановил свою деятельность.

MSK1.RU пишет, что пожару был присвоен второй ранг сложности.

Очевидцы рассказали изданию, что в районе пожара "практически невозможно дышать" из-за едкого дыма. Говорят, "все как будто желтое".

По данным журналистов, пожар уже локализован, он пылал на площади около 100 м².

О пострадавших информации нет.