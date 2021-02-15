В Польше грузины с холодным оружием напали на украинцев, есть пострадавшие

За причастность к нападению на трех украинцев в Польше арестовали четырех граждан Грузии.

11 февраля в центре города Серакув на западе Польши группа из четырех граждан Грузии напала на трех украинцев. Об этом 14 февраля сообщило издание Międzychód NaszeMiasto.pl.

В результате нападения с использованием холодного оружия (предположительно, ножей) украинцы получили многочисленные травмы. Одному из пострадавших пришлось делать операцию.

Нападавшие сбежали. Через несколько часов полиция нашла их, задержанных отправили под арест на три месяца. Арестованным уже выдвинули обвинения в нанесении серьезных телесных повреждений.

Все участники конфликта – проживающие в Польше рабочие местных предприятий.

Издание отмечает, что мотивы инцидента до сих пор не ясны, но одна из наиболее вероятных версий конфликта – разногласия межнационального характера.