Украинец погиб на стройке в Польше

55-летний мужчина сорвался со строительных лесов и упал с 12-го этажа на этаж ниже. Он ударился головой и потерял сознание, хотя был в каске.

Пострадавшего смогли снять со строящегося небоскреба только с помощью строительного крана Фото: 112katowice.eu

В польском городе Катовице на стройке офисного здания 1 февраля погиб 55-летний гражданин Украины. Об этом сообщает Dziennik Zachodni.

Украинец сорвался со строительных лесов и упал с 12-го этажа на этаж ниже. Он ударился головой и потерял сознание, хотя был в каске.

Спасатели не смогли подъехать близко к строящемуся небоскребу. Пока ждали прибытия из соседнего города специальной высотно-спасательной группы, спасатели оказывали пострадавшему доврачебную помощь на месте происшествия.

Его удалось эвакуировать только через два часа с помощью строительного крана. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и в тот же день скончался.

Мужчина работал на строительной площадке комплекса небоскребов Global Office. Компания выразила соболезнования семье погибшего и заявила, что сотрудничает с полицией для выяснения всех обстоятельств смертельного инцидента.