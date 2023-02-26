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В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами. Пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний

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ДТП произошло в 4.00 возле населенного пункта Заблотце
ДТП произошло в 4.00 возле населенного пункта Заблотце
Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu / Facebook

В Польше 26 февраля перевернулся микроавтобус с украинцами. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба станции скорой помощи в Перемышле.

ДТП произошло в 4.00 на трассе A4 возле населенного пункта Заблотце в направлении пограничного пункта пропуска "Корчова".

На место происшествия прибыли сразу три бригады медиков.

"По прибытии на место ДТП выяснилось, что столкнулись два транспортных средства, в которых ехали 12 граждан Украины. В результате столкновения одно из транспортных средств перевернулось на бок", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний. Их доставили в больницы Перемышля и Ярослава.

https://www.facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu/posts/pfbid02qdMBqgwpXRP8YHi7EEoD72eSH3GCH3qF9TVLfHfERRPFARQg5pemNs5c5pRUMQQAl

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, ДТП, Польша, авария, больница, украинцы, Перемышль, происшествие
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