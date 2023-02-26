В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами. Пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний

ДТП произошло в 4.00 на трассе A4 возле населенного пункта Заблотце в направлении пограничного пункта пропуска "Корчова".

На место происшествия прибыли сразу три бригады медиков.

"По прибытии на место ДТП выяснилось, что столкнулись два транспортных средства, в которых ехали 12 граждан Украины. В результате столкновения одно из транспортных средств перевернулось на бок", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний. Их доставили в больницы Перемышля и Ярослава.