В Польше подтвердили задержание российского судна с пьяным экипажем

Пьяный экипаж создал угрозу для морского судоходства – судно могло сесть на мель, отметили в Морском управлении Польши Фото: transflot.sp.ru (архив)

Согласно сообщению, в ночь с 3 на 4 декабря судно "Руслана", которое шло под российским флагом из Клайпеды в Северный порт Гданьска, покинуло обозначенный маршрут и перестало отвечать на вызовы службы, которая отслеживает движение судов, и капитана порта.

Сотрудники порта обратились с просьбой срочно вмешаться к Морскому департаменту пограничной охраны и Морской поисково-спасательной службе. Они отметили, что высока вероятность создания угрозы для морского судоходства – судно могло сесть на мель в районе острова Собешево.

Офицеры Кашубской пограничной эскадрильи поднялись на борт корабля и проверили трезвость экипажа. "Трое членов экипажа, включая капитана, находились в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

После этого Государственная портовая инспекция Морского управления Гдыни задержала сухогруз, сейчас он стоит на якоре. Об инциденте сообщили полиции.

О задержании российского судна с пьяным экипажем 4 декабря сообщили польские СМИ.