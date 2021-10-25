В Мраморном море столкнулись два судна, одно шло из Украины – СМИ

По информации издания, судно Benitamou под флагом Панамы шло из Украины в Китай с грузом чугунной руды, а судно Vanessa с флагом Барбадосских островов везло пшеницу из Болгарии в Египет.

Оба корабля двигались в направлении пролива Дарданеллы и столкнулись на пути к месту якорной стоянки, где суда ожидают разрешения на прохождение пролива. Авария произошла из-за густого тумана, который ограничил видимость.

К месту аварии прибыли буксиры и катера Главного управления береговой безопасности Турции. В результате аварии никто не пострадал.

В результате столкновения судно Benitamou получило повреждения, в трюмы начала поступать вода. Его экстренно поставили на якорь на месте. У Vanessa поврежден нос, его отбуксировали к берегу и поставили на якорь там.

Оба корабля обследуют, в том числе с участием водолазов, и подготовят отчет, исходя из которого администрация порта Чанаккале примет решение о дальнейшем курсе судов.