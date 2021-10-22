В порту Черноморска судно врезалось в причал

Издание отмечает, что судно "не успело затормозить" и врезалось в причал носовой частью.

В результате столкновения был смят нос судна и поврежден причал.

Фото: usm.media

HAKSA имеет длину 86,4 метра, судно построено в 1993 году и ходит под флагом Палау.

Источник "Думской" рассказал, что в швартовке HAKSA принимали участие буксиры и столкновение могло произойти по их вине.

"Из-за недостатка работы у экипажей государственных буксиров мало опыта, старая техника, они могли просто сделать что-то не так", – считает собеседник издания.

По имеющейся информации, в результате столкновения никто не пострадал.

Заместитель директора ГП "Морской торговый порт Черноморск" Александр Патрик в комментарии "Думской" опроверг вину буксиров.

"Экипажи буксиров действовали правильно. Сейчас вообще преждевременно говорить о том, кто виноват в этом ЧП, поскольку идет расследование случившегося", – заявил он.