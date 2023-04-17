В Польше скончался украинец, который поджигал себя возле Генконсульства Украины в Кракове

Пресс-секретарь специализированной больницы в Кракове Эдита Пшибыльска рассказала, что пострадавший был доставлен к медикам в критическом состоянии и скончался днем.

Врачи сделали украинцу операцию, но он скончался.

Журналисты рассказывают, что украинец стоял в очереди в Генеральное консульство Украины, был "элегантно и аккуратно одет", а затем "внезапно" начал выкрикивать лозунги на украинском языке – в частности, призывал соотечественников вернуться в Украину и воевать за Родину – и вылил на себя легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поджег ее.

Горящему пытались помочь, огонь потушила полиция.

RMF24 отмечает, что в связи с инцидентом местная прокуратура открыла уголовное производство и выясняет обстоятельства произошедшего.