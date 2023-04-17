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В Польше скончался украинец, который поджигал себя возле Генконсульства Украины в Кракове

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Инцидент возле Генконсульства произошел 13 апреля
Инцидент возле Генконсульства произошел 13 апреля
Фото: Генеральне консульство України в Кракові / Facebook

63-летний гражданин Украины, который утром 13 апреля совершил попытку самосожжения возле Генерального консульства Украины в польском Кракове, скончался в тот же день. Об этом 17 апреля сообщило польское радио RMF24.

Пресс-секретарь специализированной больницы в Кракове Эдита Пшибыльска рассказала, что пострадавший был доставлен к медикам в критическом состоянии и скончался днем.

Врачи сделали украинцу операцию, но он скончался.

Журналисты рассказывают, что украинец стоял в очереди в Генеральное консульство Украины, был "элегантно и аккуратно одет", а затем "внезапно" начал выкрикивать лозунги на украинском языке – в частности, призывал соотечественников вернуться в Украину и воевать за Родину – и вылил на себя легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поджег ее.

Горящему пытались помочь, огонь потушила полиция.

RMF24 отмечает, что в связи с инцидентом местная прокуратура открыла уголовное производство и выясняет обстоятельства произошедшего.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, больница, самосожжение, консульство Украины, украинец, Краков, уголовное производство, погибшие
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