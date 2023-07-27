В Польше создадут академию HIMARS

Академия HIMARS будет обслуживать все, что связано с логистикой и сервисом этих установок Фото: gov.pl

"Отныне у нас есть бригада ракетных войск, которая находится в двух местах – здесь, в Торуни, и в Ожише... Чтобы обучать больше артиллеристов, сегодня мы создали академию HIMARS – по образцу академии Abrams... Я также уверен, что вместе с нашими американскими партнерами мы подготовим больше экипажей HIMARS, чтобы и те, которые уже есть в нашей стране, и те, которыми будет оснащено войско в Польше, эксплуатировались солдатами, прошедшими подготовку на самом высоком уровне", – сказал он.

Академия HIMARS будет обслуживать все, что связано с логистикой и сервисом установок, говорится в сообщении. Академия также будет способствовать получению национальных компетенций в области подготовки специалистов и командного состава.

"Академия HIMARS также будет использоваться для сотрудничества с нашими союзниками из стран Балтии, поскольку Эстония, Латвия и Литва также заказали пусковые установки HIMARS в США. Мы открыты, когда речь идет об обучении", – добавил Блащак.

Министр обороны подчеркнул, что польская армия продолжает укреплять свой оборонный потенциал.

"Приобретение Польшей системы HIMARS является еще одной вехой на пути модернизации польской обороны и приверженности укреплению коллективной безопасности НАТО", – заявил заместитель посла США в Польше Дэниел Лоутон.