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В Польше создадут академию HIMARS

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Академия HIMARS будет обслуживать все, что связано с логистикой и сервисом этих установок
Академия HIMARS будет обслуживать все, что связано с логистикой и сервисом этих установок
Фото: gov.pl

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал решение об основании в стране академии HIMARS и 1-й ракетной бригады. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба.

"Отныне у нас есть бригада ракетных войск, которая находится в двух местах – здесь, в Торуни, и в Ожише... Чтобы обучать больше артиллеристов, сегодня мы создали академию HIMARS – по образцу академии Abrams... Я также уверен, что вместе с нашими американскими партнерами мы подготовим больше экипажей HIMARS, чтобы и те, которые уже есть в нашей стране, и те, которыми будет оснащено войско в Польше, эксплуатировались солдатами, прошедшими подготовку на самом высоком уровне", – сказал он.

Академия HIMARS будет обслуживать все, что связано с логистикой и сервисом установок, говорится в сообщении. Академия также будет способствовать получению национальных компетенций в области подготовки специалистов и командного состава.

"Академия HIMARS также будет использоваться для сотрудничества с нашими союзниками из стран Балтии, поскольку Эстония, Латвия и Литва также заказали пусковые установки HIMARS в США. Мы открыты, когда речь идет об обучении", – добавил Блащак.

Министр обороны подчеркнул, что польская армия продолжает укреплять свой оборонный потенциал.

"Приобретение Польшей системы HIMARS является еще одной вехой на пути модернизации польской обороны и приверженности укреплению коллективной безопасности НАТО", – заявил заместитель посла США в Польше Дэниел Лоутон.

Контекст:

HIMARS (high-mobility artillery rocket system) – это высокомобильная реактивная артиллерийская система, обладающая огневой мощью РСЗО на колесном шасси, разработанная компанией Lockheed Martin. HIMARS предназначен для поражения артиллерии, скоплений ПВО, грузовиков, легких бронетранспортеров и бронетранспортеров, а также скоплений войск и снабжения, говорится на сайте Army Technology. Система запускает свое оружие и удаляется от области на высокой скорости, прежде чем силы противника обнаружат место запуска.

Теги: США, НАТО, Латвия, Польша, Эстония, армия, Литва, оборона, безопасность, Мариуш Блащак, войска, HIMARS, логистика, Abrams
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