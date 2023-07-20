ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

США комфортнее давать Украине оружие, HIMARS, ракеты – что угодно, но не деньги – министр финансов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Марченко: Избиратели в США не понимают, почему их страна должна содержать наших пенсионеров, врачей и учителей
Марченко: Избиратели в США не понимают, почему их страна должна содержать наших пенсионеров, врачей и учителей
Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Украина уже получила $23,6 млрд международной финансовой помощи из запланированных $42,4 млрд. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в опубликованном 20 июля интервью "Экономической правде".

По его словам, в этом году денежная поддержка союзников Украины поступает намного ритмичнее и системнее, чем в прошлом. Однако получать помощь именно в форме финансовых средств становится сложнее.

"Может сложиться такое впечатление, что это гарантированная каким-то чудом манна небесная, которая прилетает и мы, как Министерство финансов, бегаем и расставляем тарелки. К сожалению, это не так. Каждый доллар или евро, которые мы получаем, – это пот и кровь в буквальном смысле этого слова. Те же США – им комфортнее давать нам оружие, HIMARS, ракеты – все что угодно, но не деньги", – сказал Марченко.

Объясняя причины, министр пояснил, что избиратели в США, к примеру, не понимают, почему их страна должна содержать украинских пенсионеров, врачей и учителей.

"Они говорят: "А что, у нас проблем нет?" Для нас это способ выживания, у нас другого варианта нет. Для них все не так однозначно, им проще дать оружие, чем бюджетную поддержку. Поэтому это сложные переговоры", – говорит Марченко в интервью.

Глава Минфина также отметил, что международные финансовые институции внимательно мониторят происходящее в Украине, взаимодействуя с Национальным банком, властями и гражданским обществом, и "знают все" о происходящем в стране.

"И эти нарративы о том, что у нас война и нам в любом случае помогут, – так не работает. Ведь они объективно оценивают ситуацию. В начале войны мы им говорили: "Ну, у нас тут ракеты, прилеты". Они же отвечали: "Окей, а что у вас с возвращением налогов до довоенного уровня? Почему налогоплательщики других стран должны вас содержать?" – описал ситуацию министр.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $42 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $41,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Кроме того, США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь. USAID сообщило, что с 24 февраля 2022 года агентство передало Украине $9,88 млрд на программы развития и гуманитарную помощь.

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

26 января 2023 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

В USAID открыли горячую линию для сообщений о возможных нарушениях.

17 июля Европейский союз выделил средства на создание и функционирование онлайн-портала Big Recovery Portal для контроля использования международной помощи на восстановление Украины, сообщило представительство ЕС в Украине.

Теги: США, Министерство финансов, финансовая помощь, война России против Украины, Сергей Марченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
Галина ГРИШИНА
50-летняя Клум снялась в рваных джинсах
50-летняя Клум снялась в рваных джинсах
Галина ГРИШИНА
"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке
"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Галина ГРИШИНА
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Галина ГРИШИНА
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (183032)
2
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (49812)
3
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (37415)
4
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (36738)
5
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (36188)
6
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (34579)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (28536)
8
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным (25696)
 
 
 
 