США комфортнее давать Украине оружие, HIMARS, ракеты – что угодно, но не деньги – министр финансов

Марченко: Избиратели в США не понимают, почему их страна должна содержать наших пенсионеров, врачей и учителей Фото: Sergii Marchenko / Facebook

По его словам, в этом году денежная поддержка союзников Украины поступает намного ритмичнее и системнее, чем в прошлом. Однако получать помощь именно в форме финансовых средств становится сложнее.

"Может сложиться такое впечатление, что это гарантированная каким-то чудом манна небесная, которая прилетает и мы, как Министерство финансов, бегаем и расставляем тарелки. К сожалению, это не так. Каждый доллар или евро, которые мы получаем, – это пот и кровь в буквальном смысле этого слова. Те же США – им комфортнее давать нам оружие, HIMARS, ракеты – все что угодно, но не деньги", – сказал Марченко.

Объясняя причины, министр пояснил, что избиратели в США, к примеру, не понимают, почему их страна должна содержать украинских пенсионеров, врачей и учителей.

"Они говорят: "А что, у нас проблем нет?" Для нас это способ выживания, у нас другого варианта нет. Для них все не так однозначно, им проще дать оружие, чем бюджетную поддержку. Поэтому это сложные переговоры", – говорит Марченко в интервью.

Глава Минфина также отметил, что международные финансовые институции внимательно мониторят происходящее в Украине, взаимодействуя с Национальным банком, властями и гражданским обществом, и "знают все" о происходящем в стране.

"И эти нарративы о том, что у нас война и нам в любом случае помогут, – так не работает. Ведь они объективно оценивают ситуацию. В начале войны мы им говорили: "Ну, у нас тут ракеты, прилеты". Они же отвечали: "Окей, а что у вас с возвращением налогов до довоенного уровня? Почему налогоплательщики других стран должны вас содержать?" – описал ситуацию министр.