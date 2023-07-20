США комфортнее давать Украине оружие, HIMARS, ракеты – что угодно, но не деньги – министр финансов

По его словам, в этом году денежная поддержка союзников Украины поступает намного ритмичнее и системнее, чем в прошлом. Однако получать помощь именно в форме финансовых средств становится сложнее.
"Может сложиться такое впечатление, что это гарантированная каким-то чудом манна небесная, которая прилетает и мы, как Министерство финансов, бегаем и расставляем тарелки. К сожалению, это не так. Каждый доллар или евро, которые мы получаем, – это пот и кровь в буквальном смысле этого слова. Те же США – им комфортнее давать нам оружие, HIMARS, ракеты – все что угодно, но не деньги", – сказал Марченко.
Объясняя причины, министр пояснил, что избиратели в США, к примеру, не понимают, почему их страна должна содержать украинских пенсионеров, врачей и учителей.
"Они говорят: "А что, у нас проблем нет?" Для нас это способ выживания, у нас другого варианта нет. Для них все не так однозначно, им проще дать оружие, чем бюджетную поддержку. Поэтому это сложные переговоры", – говорит Марченко в интервью.
Глава Минфина также отметил, что международные финансовые институции внимательно мониторят происходящее в Украине, взаимодействуя с Национальным банком, властями и гражданским обществом, и "знают все" о происходящем в стране.
"И эти нарративы о том, что у нас война и нам в любом случае помогут, – так не работает. Ведь они объективно оценивают ситуацию. В начале войны мы им говорили: "Ну, у нас тут ракеты, прилеты". Они же отвечали: "Окей, а что у вас с возвращением налогов до довоенного уровня? Почему налогоплательщики других стран должны вас содержать?" – описал ситуацию министр.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $42 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $41,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
Кроме того, США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь. USAID сообщило, что с 24 февраля 2022 года агентство передало Украине $9,88 млрд на программы развития и гуманитарную помощь.
Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.
26 января 2023 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.
В USAID открыли горячую линию для сообщений о возможных нарушениях.
17 июля Европейский союз выделил средства на создание и функционирование онлайн-портала Big Recovery Portal для контроля использования международной помощи на восстановление Украины, сообщило представительство ЕС в Украине.