В Польше украинец девять раз менял фамилию, чтобы избежать задержания

Украинца обвинили в предоставлении недостоверной информации, выдаче себя за другое лицо, подготовке к использованию поддельных документов и пересечении обманным путем государственной границы.

Польские пограничники задержали на западе Польши гражданина Украины, который пользовался в Польше девятью разными фамилиями и имел поддельные польские документы. Об этом сообщается на сайте Надоджаньского отдела пограничной службы.

58-летнего украинца задержали в городе Костшин-над-Одрой в Любушском воеводстве. Его обвинили в предоставлении недостоверной информации, выдаче себя за другое лицо, подготовке к использованию поддельных документов и пересечении обманным путем государственной границы. Суд решил арестовать его на три месяца.

Гражданин Украины признал себя виновным в совершенных действиях и дал объяснения – его признали нежелательным лицом в Польше, а также его разыскивал Интерпол, как пишет "Польское радио", за налоговые преступления.