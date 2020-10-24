В Польше ужесточили карантин, в "красной" зоне вся страна

В Польше с 24 октября запрещено на улицах собираться группами более пяти человек, приостанавливается работа санаториев, столовые и рестораны переходят в режим доставки, учеников четвертых – восьмых классов переводят на дистанционное обучение.

24 октября из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на всей территории Польши начали действовать ограничения "красной" карантинной зоны, сообщается на сайте правительства страны.

Согласно новым правилам, школьников четвертых – восьмых классов переводят на дистанционное обучение, в будние дни детям до 16 лет запрещено передвигаться по улицам без сопровождения взрослых (за исключением дороги в школу и обратно).

Кроме того, правительство решило приостановить работу санаториев (с возможностью завершения уже начатого пребывания) и стационарную деятельность столовых и ресторанов с допуском к доставке или самовывозу.

Также гражданам Польши запретили собираться на улицах группами больше пяти человек.

Людей старше 70 призвали оставаться дома – за исключением "профессиональной деятельности, удовлетворения необходимых потребностей, связанных с текущими делами повседневной жизни или участия в священных мессах или религиозных обрядах". Также в стране запустили программу поддержки Корпуса солидарности людей пожилого возраста, в рамках которой граждане старше 70 лет смогут получить помощь волонтеров, представителей общественных организаций и сил территориальной обороны.

По данным минздрава Польши на утро 24 октября, за последние сутки в стране подтвердили 13 628 новых случаев COVID-19, общее количество достигло 241 946, умер 4351 пациент.

Liczba zakażonych koronawirusem: 241 946/4 351 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 24, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.