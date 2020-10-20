Польский фитнес-клуб переименовался в церковь, чтоб обойти карантинные ограничения

Отделение фитнес-центра Atlantic Sports Fitness в Кракове (Польша) после решения правительства об усилении карантина решило организовать "Церковь здорового тела". В ней за отдельную плату можно "протестировать спортивные тренажеры" из магазина клуба.

В городе Краков (Польша) один из отделов сети фитнес-центров Atlantic Sports Fitness решил открыть религиозный кружок "Церковь здорового тела", чтобы продолжить работу во время карантина. Об этом руководство фитнес-клуба сообщило в Facebook 17 октября.

В клубе заявили, что "преподобные" тренеры из "совета старейшин" клуба приглашают всех желающих на религиозные собрания. За отдельную плату можно "протестировать спортивные тренажеры" из магазина клуба.

"Вчера, когда мы узнали о планах правительства, никто из нас не хотел в это верить. В конце концов, если кто-то не хочет идти в клуб, ему и не нужно! Почему же тогда закрываются места, где люди заботятся о своем здоровье и состоянии и соблюдаются все санитарные правила? Мы боремся не только за здоровье! Мы сейчас боремся за выживание!" – объяснили свое решение в администрации.

10 октября правительство Польши приняло решение усилить противоэпидемические меры в рамках борьбы с распространением COVID-19 из-за рекордного количества случаев заболевания. Фитнес-центры в стране не закрыли, но обязали ограничить количество посетителей. По данным университета Джонса Хопкинса, в Польше заразилось больше 192 тыс. человек, из них 3721 умерли.