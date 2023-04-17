В Польше в результате нападения мужчины с ножом погибла украинка, еще две женщины ранены

Инцидент произошел в ночь с 15-го на 16 апреля в доме, где проживает группа из восьми украинцев.

По данным следствия, ранее судимый 36-летний житель Легницы Виктор Р. зашел в чужой дом с целью ограбления и там наткнулся на 37-летнюю украинку, она была смертельно ранена ножом в грудь и шею.

От криков женщины проснулась ее 14-летняя дочь. ножевые ранения получила и она, и еще одна женщина, которая появилась на месте происшествия.

Гражданами Украины являются все три женщины.

Подросток попала в больницу с ранениями груди, ее состояние "тяжелое, но стабильное". У третьей украинки – ранения рук.

Полиция нашла возможного подозреваемого в кустах возле места преступления. При нем был окровавленный нож.

Мужчину задержали.

По словам Врембяка, задержанный имел проблемы с законом и поэтому "известен полиции". Правоохранители говорят, что он был судим за преступления против собственности.