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В Польше в результате нападения мужчины с ножом погибла украинка, еще две женщины ранены

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Полиция задержала вероятного убийцу
Полиция задержала вероятного убийцу
Фото: ЕРА (архив)

В городе Легница на юго-западе Польши в результате ножевого ранения скончалась гражданка Украины. Об этом 17 апреля сообщил Portal Lca.pl со ссылкой на окружного прокурора Радослава Врембяка.

Инцидент произошел в ночь с 15-го на 16 апреля в доме, где проживает группа из восьми украинцев.

По данным следствия, ранее судимый 36-летний житель Легницы Виктор Р. зашел в чужой дом с целью ограбления и там наткнулся на 37-летнюю украинку, она была смертельно ранена ножом в грудь и шею.

От криков женщины проснулась ее 14-летняя дочь. ножевые ранения получила и она, и еще одна женщина, которая появилась на месте происшествия.

Гражданами Украины являются все три женщины.

Подросток попала в больницу с ранениями груди, ее состояние "тяжелое, но стабильное". У третьей украинки – ранения рук.

Полиция нашла возможного подозреваемого в кустах возле места преступления. При нем был окровавленный нож.

Мужчину задержали.

По словам Врембяка, задержанный имел проблемы с законом и поэтому "известен полиции". Правоохранители говорят, что он был судим за преступления против собственности.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, смерть, следствие, нападение, ограбление, раненые, преступление, украинцы, задержание, женщины, ранение, нож, украинки
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