В Польше жертвой семейной ссоры стал семилетний украинец – полиция

"В семейной ссоре участвовали 27-летний мужчина и 28-летняя женщина – граждане Украины. С ними в квартире, которую они снимали, был семилетний ребенок. Все получили ножевые ранения, в результате ребенок умер", – сказал правоохранитель.

По его словам, мужчина и женщина имеют одинаковую фамилию, погибший был их сыном. В Польше они жили несколько лет.

Климек отметил, что ребенок получил колотые и резаные ранения и медикам не удалось его спасти. Взрослые с ранениями госпитализированы, врачи еще не разрешают с ними пообщаться.

По данным следствия, между супругами началась ссора, в результате которой мужчина оказался лежащим возле дома, а его жена, "которая тоже имела ранения, убежала к соседям".

Обстоятельства происшествия расследуются.