В Португалии за сутки подтвердили самое большое количество случаев COVID-19 с февраля

В Португалии за сутки от коронавируса умерло четыре человека Фото: EPA

Это самое высокое число новых случаев инфекции с 12 февраля.

Более половины новых случаев выявили в столичном регионе – в Лиссабоне и близлежащих городах.

Всего в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили более 887 тыс. случаев COVID-19, умерло 17,1 тыс. человек.