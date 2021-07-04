В Португалии за сутки подтвердили самое большое количество случаев COVID-19 с февраля

Это самое высокое число новых случаев инфекции с 12 февраля.
Более половины новых случаев выявили в столичном регионе – в Лиссабоне и близлежащих городах.
Всего в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили более 887 тыс. случаев COVID-19, умерло 17,1 тыс. человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире по состоянию на 4 июля подтвердили 183,5 млн случаев коронавируса, умерло почти 4 млн человек.