В резиденции Штайнмайера поселился лис. Президент ФРГ попросил придумать имя для животного

В парке берлинского дворца Бельвю, который является официальной резиденцией президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, поселился лис. Сообщение об этом опубликовано 28 декабря в Instagram на странице президента ФРГ.
В посте животное назвали "тайным хозяином дворца", который чувствует себя в парке непринужденно.
Пресс-служба Штайнмайера пишет, что давно назрела необходимость дать имя зверю.
"Наш вопрос к вам: как назвать нашу дворцовую лисицу? Из всех предложений федеральный президент выберет имя, которое здесь будет официально озвучено", – сказано в посте.
Когда лис поселился в парке, в сообщении не отметили.
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Подписчики аккаунта предлагают назвать лису Bundesfuchs (федеральная лиса), Барбаросса, Томас.
Дворец Бельвю расположен в Берлине, в северной части парка Тиргартен. Дворец стал официальной резиденцией федерального президента Германии в 1994 году.