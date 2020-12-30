В резиденции Штайнмайера поселился лис. Президент ФРГ попросил придумать имя для животного

В парке президентского дворца в Берлине поселилась лисица, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил об этом в соцсети.

Штайнмайер выберет имя из вариантов, предложенных в соцсети, и сообщит о нем своим подписчикам Фото: EPA

В парке берлинского дворца Бельвю, который является официальной резиденцией президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, поселился лис. Сообщение об этом опубликовано 28 декабря в Instagram на странице президента ФРГ.

В посте животное назвали "тайным хозяином дворца", который чувствует себя в парке непринужденно.

Пресс-служба Штайнмайера пишет, что давно назрела необходимость дать имя зверю.

"Наш вопрос к вам: как назвать нашу дворцовую лисицу? Из всех предложений федеральный президент выберет имя, которое здесь будет официально озвучено", – сказано в посте.

Когда лис поселился в парке, в сообщении не отметили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bundespräsident Steinmeier (@bundespraesident.steinmeier)

Подписчики аккаунта предлагают назвать лису Bundesfuchs (федеральная лиса), Барбаросса, Томас.

Дворец Бельвю расположен в Берлине, в северной части парка Тиргартен. Дворец стал официальной резиденцией федерального президента Германии в 1994 году.