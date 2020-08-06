В резиденции Трампа задержали трех подростков с оружием

Трое 15-летних подростков с оружием проникли в резиденцию американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Они припарковали автомобиль в трех километрах от нее, а после того, как их заметил один из правоохранителей, решили спрятаться на территории резиденции. Для поиска и задержания нарушителей полиция использовала вертолет и собак, сообщило Associated Press.
Задержали подростков вскоре после того, как они проникли на территорию Мар-а-Лаго, перебравшись через забор.
В брошенном нарушителями рюкзаке полицейские нашли мини-автомат АК-47 с полным магазином патронов – задержанные заявили, что нашли его. Также подростки сказали, что не знали, что находятся в резиденции президента, а просто хотели спрятаться.
В полиции Палм-Бич отметили: юным нарушителям очень повезло, что никого из членов семьи президента в резиденции не было, иначе подростков могли бы застрелить спецагенты.
Сейчас подростки содержатся в изоляторе для несовершеннолетних. Прокуратура решает, предъявлять ли им обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием, взломе и сопротивлении аресту как взрослым.
30 марта 2019 года полиция Флориды задержали гражданку Китая, которая обманом пыталась попасть в Мар-а-Лаго. При досмотре у нее обнаружили два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук и флеш-накопитель с вредоносным программным обеспечением.