В резиденции Трампа задержали трех подростков с оружием

Полиция задержала трех подростков с оружием в резиденции Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа. Для их поиска правоохранители задействовали вертолет и служебных собак.

Трое 15-летних подростков с оружием проникли в резиденцию американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Они припарковали автомобиль в трех километрах от нее, а после того, как их заметил один из правоохранителей, решили спрятаться на территории резиденции. Для поиска и задержания нарушителей полиция использовала вертолет и собак, сообщило Associated Press.

Задержали подростков вскоре после того, как они проникли на территорию Мар-а-Лаго, перебравшись через забор.

В брошенном нарушителями рюкзаке полицейские нашли мини-автомат АК-47 с полным магазином патронов – задержанные заявили, что нашли его. Также подростки сказали, что не знали, что находятся в резиденции президента, а просто хотели спрятаться.

В полиции Палм-Бич отметили: юным нарушителям очень повезло, что никого из членов семьи президента в резиденции не было, иначе подростков могли бы застрелить спецагенты.

Сейчас подростки содержатся в изоляторе для несовершеннолетних. Прокуратура решает, предъявлять ли им обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием, взломе и сопротивлении аресту как взрослым.

30 марта 2019 года полиция Флориды задержали гражданку Китая, которая обманом пыталась попасть в Мар-а-Лаго. При досмотре у нее обнаружили два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук и флеш-накопитель с вредоносным программным обеспечением.