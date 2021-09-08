ГОРДОН
 
 
МИР

В результате стрельбы в турецком Измире пострадали 12 человек, в том числе дети

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полиция задержала причастных к стрельбе
Полиция задержала причастных к стрельбе
Фото: ЕРА (архив)

7 сентября в турецком городе Измир произошла стрельба, в ходе которой пострадали шесть детей. Об этом сообщил вчера со ссылкой на полицию и информагентства издание Sabah.com.tr.

Инцидент произошел из-за вражды двух семей и связывается с сексуальным насилием. Два родственника подошли к дому другой семьи в Конакском районе Измира, и один из них открыл беспорядочную стрельбу по жилью из дробовика.

В результате стрельбы ранения получили 12 человек, в том числе шесть детей. В младшего из них, в возрасте около года, попали семь дробинок. Состояние здоровья младенца называют опасным для жизни.

Другим раненым 10 лет, 13 лет (двое), 16 лет, 17 лет, 18 лет, 22 года, 30 лет, 38 лет, 42 года, 49 лет.

В район стрельбы были направлены усиленные наряды правоохранителей. Задержаны два человека, их взяли под стражу.

Полиция сообщает, что начато "масштабное расследование".

Теги: Турция, стрельба, полиция, дети, расследование, Измир, ранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Натуральная красота". Ольга Куриленко показала фото без макияжа и с новым цветом волос
"Натуральная красота". Ольга Куриленко показала фото без макияжа и с новым цветом волос
"Самая обольстительная и нежная", "Владу повезло". Жена Влада Ямы показала загорелые ноги и грудь
"Самая обольстительная и нежная", "Владу повезло". Жена Влада Ямы показала загорелые ноги и грудь
Лучшие комедии в истории. Топ-7
Лучшие комедии в истории. Топ-7
  Сенцов показал трейлер нового фильма "Носорог", съемки которого прервал из-за российского плена
  Сенцов показал трейлер нового фильма "Носорог", съемки которого прервал из-за российского плена
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, в каких отношениях находится с экс-ведущей проекта Тиной Кароль
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, в каких отношениях находится с экс-ведущей проекта Тиной Кароль
"Лесюня сделала сисюни?", "Это не прикид, это приглашение". Никитюк в откровенном наряде показала свою шаурму
"Лесюня сделала сисюни?", "Это не прикид, это приглашение". Никитюк в откровенном наряде показала свою шаурму
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
8 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
8 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
  Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
"Не все так просто". Продюсер "1+1" прокомментировал вероятность трансляции нацотбора на "Евровидение" вместо СТБ
"Не все так просто". Продюсер "1+1" прокомментировал вероятность трансляции нацотбора на "Евровидение" вместо СТБ
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
"Хороша мамуля", "Похоже на фото с места преступления". Полуголая Мейхер снялась в странной позе на земле
"Хороша мамуля", "Похоже на фото с места преступления". Полуголая Мейхер снялась в странной позе на земле
"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой
"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой
Каменских травмировалась во время концерта в Турции. Фото
Каменских травмировалась во время концерта в Турции. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS