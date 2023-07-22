В РФ мужчина захватывал "особняк Януковича" и намеревался "идти на Кремль", полиция РФ отчиталась о его ликвидации

В полиции сообщили, что у стрелявшего было автоматическое оружие Скриншот: SHOT / Telegram

Мужчина в балаклаве забаррикадировался внутри дома и в разговоре с полицейскими высказал "угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие", а позже открыл стрельбу в силовиков, пишет агентство.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн написал в Telegram, что "злоумышленник – 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко". В Москву якобы тот приехал недавно и адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

"После того как сотрудники ЧОП, охраняющие поселок, вызвали участкового, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. При этом он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль", – написал политик.

Позже ТАСС сообщил со ссылкой на полицию, что стрелявший ликвидирован.

Хинштейн опубликовал фото убитого (читателям со слабыми нервами по ссылке переходить не рекомендуется).

В Росгвардии "Интерфаксу" рассказали, что у мужчины было автоматическое оружие и гранаты, а для его нейтрализации привлекали квадрокоптеры.

Telegram-каналу "112" местные жители заявили, что инцидент произошел в особняке, где ранее проживал беглый бывший президент Украины Виктор Янукович, а в последнее время в нем никто не жил.