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В РФ телеведущая рассмеялась, читая новость об индексации социальных выплат

Ведущая новостей камчатского филиала ВГТРК Александра Новикова начала смеяться, когда читала, что после индексации размер набора социальных услуг, который входит в состав ежегодной денежной выплаты, вырос до "чуть более" 1,5 тыс. руб. (около 573 грн). Эту сумму, согласно тексту новости, льготники могут потратить "на медикаменты, путевку в санаторий и международный проезд к месту лечения и обратно".

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Новикова: А остальные на международный проезд! Вы это читали?
Новикова: А остальные – на международный проезд! Вы это читали?
Скриншот: КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА / YouTube

Ведущая новостей камчатского филиала ВГТРК (Всероссийской гостелерадиокомпании) Александра Новикова рассмеялась во время записи сюжета об индексации социальных выплат для льготников. Видео с ее реакцией выложили 9 февраля на YouTube-канале "Коктейль Молотова"

Новикова читала текст новости о том, что набор социальных услуг, который входит в состав ежегодной денежной выплаты, проиндексировали и с 1 февраля его размер составляет "чуть более" 1,5 тыс. руб. (около 573 грн). 

"Из которых почти 900 руб. (343 грн. – "ГОРДОН") льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 руб. (52 грн. – "ГОРДОН") может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на международный проезд к месту лечения и обратно", – говорила она.

После слов о "международном проезде" ведущая рассмеялась. 

"Извините, я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно очень старалась не засмеяться... А остальные – на международный проезд! Вы это читали?" – сказала она. 

Через пару минут Новикова извинилась перед коллегами и предложила переписать сюжет. 

ВИДЕО
Видео: КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА / YouTube

Источники журнала "Сноб" в ВГТРК заявили, что всю команду, участвовавшую в записи, уволят, так как после "таких выкрутасов" перед журналистами "закрывают все дороги".

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев сказал изданию "Подъем", что имя человека, который выложил ролик с реакцией Новиковой, известно, но пока никто не наказан.

Теги: Россия, льготы, ВГТРК, санаторий, лечение, выплаты, телеведущая
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