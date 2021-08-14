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В РФ третий день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса

В РФ за сутки подтвердили более 22 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции
В РФ за сутки подтвердили более 22 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции
Фото: ЕРА

За сутки 13 августа в РФ подтвердили 22 144 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число зафиксированных случаев достигло 6 579 212.

Об этом свидетельствуют данные правительственного штаба по противодействию коронавируса, обновленные утром 14 августа. 

Скончались вчера 819 россиян. Это новый рекорд суточной смертности – предыдущие максимальные показатели фиксировали днем ранее, когда умерло 815 человек, и 11 августа (808). С начала вспышки в РФ от коронавируса умерло 169 683 человека. 

Выздоровели от COVID-19 с начала эпидемии 5 867 890 россиян. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связано с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 "Дельта". Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского "Первого канала".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, рекорд, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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