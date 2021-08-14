В РФ третий день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса

В РФ за сутки подтвердили более 22 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции Фото: ЕРА

Об этом свидетельствуют данные правительственного штаба по противодействию коронавируса, обновленные утром 14 августа.

Скончались вчера 819 россиян. Это новый рекорд суточной смертности – предыдущие максимальные показатели фиксировали днем ранее, когда умерло 815 человек, и 11 августа (808). С начала вспышки в РФ от коронавируса умерло 169 683 человека.

Выздоровели от COVID-19 с начала эпидемии 5 867 890 россиян.