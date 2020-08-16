В РФ умер актер, последний министр культуры СССР и депутат Мосгордумы Губенко

Советский актер и режиссер, российский политик Николай Губенко умер за день до своего 78-летия. Весной он переболел коронавирусной болезнью.

В Москве умер актер, режиссер и политик Николай Губенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Сегодня остановилось сердце Николая Николаевича Губенко... Москвичи, наш город, вся страна потеряла настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, талантливого режиссера и актера. Мы потеряли опытного и мудрого коллегу-депутата. Сложно осознать... Соболезнования семье и коллегам", – написал Шапошников.

Губенко был уроженцем Одессы. После окончания ВГИК стал актером Московского театра на Таганке. Был последним министром культуры СССР с ноября 1989 года.

С 1995 года Губенко был депутатом Госдумы РФ, с 2005 года – Мосгордумы. Пытался внести поправку в конституцию России о восстановлении СССР, которая была отклонена.

Весной этого года Губенко вместе с женой переболел коронавирусом, писало агентство РБК.

17 августа политику могло бы исполниться 78 лет.