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В РФ умер актер, последний министр культуры СССР и депутат Мосгордумы Губенко

Советский актер и режиссер, российский политик Николай Губенко умер за день до своего 78-летия. Весной он переболел коронавирусной болезнью.

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Губенко был уроженцем Одессы
Губенко был уроженцем Одессы
Фото: duma.mos.ru

В Москве умер актер, режиссер и политик Николай Губенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Сегодня остановилось сердце Николая Николаевича Губенко... Москвичи, наш город, вся страна потеряла настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, талантливого режиссера и актера. Мы потеряли опытного и мудрого коллегу-депутата. Сложно осознать... Соболезнования семье и коллегам", – написал Шапошников.

https://www.facebook.com/shaposhnikovpredsedatel/posts/3105982196105127

Губенко был уроженцем Одессы. После окончания ВГИК стал актером Московского театра на Таганке. Был последним министром культуры СССР с ноября 1989 года.

С 1995 года Губенко был депутатом Госдумы РФ, с 2005 года – Мосгордумы. Пытался внести поправку в конституцию России о восстановлении СССР, которая была отклонена.

Весной этого года Губенко вместе с женой переболел коронавирусом, писало агентство РБК.

17 августа политику могло бы исполниться 78 лет.

Теги: Россия, СССР, культура, Мосгордума, политика, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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