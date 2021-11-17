В РФ во время драки задушили соратника Моторолы – родственники

Моторола был ликвидирован в 2016 году Фото: ЕРА

По их словам, Зубков столкнулся с соседом на лестничной площадке (оба вышли покурить), завязалась перепалка, которая переросла в драку. К драке, услышав грохот, присоединились соседи, которые якобы держали Зубкова, пока его "пытался обезвредить" оппонент.

Мать Зубкова говорит, что он умер у нее на глазах от удушения, но в официальных документах "причина смерти значится неизвестной". По факту смерти жителя Вологды открыли уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности.

Родственники Зубкова считают, что сосед, в конфликт с которым вступил погибший, является начальником уголовного розыска полиции Вологды. Они обратились в Следственный комитет.

Российское издание называет Зубкова "ветераном" войны на Донбассе. Блогер Necro Mancer пишет в Twitter, что это боевик, воевавший в рядах банды "Спарта", главарем которой был Арсений Павлов (Моторола). В базе данных Миротворца числится Александр Зубков-боевик "Спарты", чей возраст и место рождения совпадают с данными умершего россиянина.

По информации Necro Mancer, соратника Моторолы убили в пьяной драке.