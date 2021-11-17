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В РФ во время драки задушили соратника Моторолы – родственники

Моторола был ликвидирован в 2016 году
Моторола был ликвидирован в 2016 году 
Фото: ЕРА

В ночь на 3 ноября в российской Вологде между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого погиб 33-летний гражданин РФ Александр Зубков. Об этом родственники Зубкова рассказали изданию MK.RU.

По их словам, Зубков столкнулся с соседом на лестничной площадке (оба вышли покурить), завязалась перепалка, которая переросла в драку. К драке, услышав грохот, присоединились соседи, которые якобы держали Зубкова, пока его "пытался обезвредить" оппонент. 

Мать Зубкова говорит, что он умер у нее на глазах от удушения, но в официальных документах "причина смерти значится неизвестной". По факту смерти жителя Вологды открыли уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности. 

Родственники Зубкова считают, что сосед, в конфликт с которым вступил погибший, является начальником уголовного розыска полиции Вологды. Они обратились в Следственный комитет. 

Российское издание называет Зубкова "ветераном" войны на Донбассе. Блогер Necro Mancer пишет в Twitter, что это боевик, воевавший в рядах банды "Спарта", главарем которой был Арсений Павлов (Моторола). В базе данных Миротворца числится Александр Зубков-боевик "Спарты", чей возраст и место рождения совпадают с данными умершего россиянина. 

По информации Necro Mancer, соратника Моторолы убили в пьяной драке. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Арсен Павлов (Моторола) – активный участник вооруженного конфликта на востоке Украины, главарь одного из подразделений боевиков "ДНР", гражданин России. Убит в Донецке вечером 16 октября 2016 года: в лифте дома, где жил Моторола, сработало взрывное устройство. 

Боевики возложили ответственность за устранение Павлова на "украинскую диверсионную группу". В то же время в украинском МВД предположили, что Павлова уничтожили его же подельники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, убийство, полиция, боевики, Следственный комитет РФ, Моторола
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