В РФ во время драки задушили соратника Моторолы – родственники

По их словам, Зубков столкнулся с соседом на лестничной площадке (оба вышли покурить), завязалась перепалка, которая переросла в драку. К драке, услышав грохот, присоединились соседи, которые якобы держали Зубкова, пока его "пытался обезвредить" оппонент.
Мать Зубкова говорит, что он умер у нее на глазах от удушения, но в официальных документах "причина смерти значится неизвестной". По факту смерти жителя Вологды открыли уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности.
Родственники Зубкова считают, что сосед, в конфликт с которым вступил погибший, является начальником уголовного розыска полиции Вологды. Они обратились в Следственный комитет.
Российское издание называет Зубкова "ветераном" войны на Донбассе. Блогер Necro Mancer пишет в Twitter, что это боевик, воевавший в рядах банды "Спарта", главарем которой был Арсений Павлов (Моторола). В базе данных Миротворца числится Александр Зубков-боевик "Спарты", чей возраст и место рождения совпадают с данными умершего россиянина.
По информации Necro Mancer, соратника Моторолы убили в пьяной драке.
Зубков Александр Юрьевич (Вологда, 07/03/88) задушен в Вологде во время пьяной драки начальником отдела полиции в ночь 02-03/11/21 https://t.co/F1PAVMQddB #груз200 #Спарта #1ак #роа pic.twitter.com/V0XPLXAPYy— Necro Mancer (@666_mancer) November 12, 2021
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Арсен Павлов (Моторола) – активный участник вооруженного конфликта на востоке Украины, главарь одного из подразделений боевиков "ДНР", гражданин России. Убит в Донецке вечером 16 октября 2016 года: в лифте дома, где жил Моторола, сработало взрывное устройство.
Боевики возложили ответственность за устранение Павлова на "украинскую диверсионную группу". В то же время в украинском МВД предположили, что Павлова уничтожили его же подельники.