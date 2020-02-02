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В РФ задержали организатора вечеринки в кафе, где обрушилась крыша

По предварительным данным, обрушение в здании, которое использовалось как раздевалка одного из кафе Новосибирска, произошло из-за скопления большого количества снега на крыше, сообщили в МЧС России.

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Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины и пятерых пострадавших
Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины и пятерых пострадавших
Фото: 54.mchs.gov.ru

2 февраля в российском Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который организовал вечеринку в кафе, где прошлой ночью обрушилась крыша, в результате чего погиб как минимум один человек, информирует сайт Следственного комитета РФ. 

По данным спасателей, обрушение произошло в помещении, которое было пристроено к кафе и использовалось как раздевалка. Как сообщили в ведомстве, перед обрушением там находилось более 190 человек, большинство из которых выбрались самостоятельно.

Сотрудники МЧС достали из-под завалов пятерых травмированных и тело погибшей женщины. По данным "Интерфакса", один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. 

Предварительной причиной обвала в МЧС называют большое количество снега на крыше. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Здание принадлежало Сибирскому отделению Российской академии наук, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников сообщил ТАСС, что разрешение на проведение мероприятий в кафе не выдавали. "Никаких уведомлений" о том, что они там проходят, не было, утверждает он.

Теги: Россия, Новосибирск, МЧС РФ, обвал, задержание, пострадавшие, вечеринка, уголовное дело, кафе
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