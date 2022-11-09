В РФ заявили, что бренды L'Oreal возвращаются на их рынок

Отмечается, что министерство запретило параллельный импорт парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку эти марки готовы возобновить поставки в Россию.
"Да, указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, в их отношении невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", – заявили в минпромторге РФ.
В ведомстве говорят, что исключения вступят в силу через три месяца – у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.
В марте агентство Reuters сообщило, что косметический гигант L'Oreal временно закрывает свои магазины и онлайн-магазины РФ из-за вторжения России в Украину.
В августе РФ внесла бренд в перечень параллельного импорта в начале августа. При этом еще в мае глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.
Всего согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из-за войны в Украине из РФ уже ушло более 1200 компаний.