В России автобус врезался в опору моста, погибли люди

В результате ДТП погибли пять человек, в том числе 47-летний водитель автобуса Фото: 62.мвд.рф

Авария произошла в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 "Каспий". Рейсовый автобус Neoplan ехал через Рязанскую область транзитом по маршруту Москва – Астрахань.

Автобус въехал в опору железнодорожного моста. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе 47-летний водитель транспортного средства.

"21 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получил травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров", – отметили в МВД.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса России.

Фото: 62.мвд.рф

Агентство ТАСС сообщило, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.