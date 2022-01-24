В России бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

"При проведении поисковых работ тело ребенка было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки имеются следы нападения животных. Предположительно, она стала жертвой нападения бездомных собак", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В тот же день с жителями села встретился губернатор Забайкальского края РФ Александр Осипов, который пообещал, что будет добиваться изменений в федеральное законодательство по поводу отлова бездомных животных, сообщается на сайте правительства края.

По словам чиновника, сейчас в российском законодательстве "есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов". В то же время он пообещал, что собаки "будут оперативно убраны" с территории Домны.

По информации местных СМИ и Telegram-каналов, после случившейся трагедии жители села самостоятельно начали отстреливать бездомных собак. "В Домне вот сейчас пошли на отстрел собак. Обычные люди", – приводило слова жителя села, в частности, "Чита.ру".

Издание отмечает, что это не первый подобный случай в Забайкалье. В 2015 году в Чите собаки загрызли девятилетнего мальчика. Во время расследования смерти школьника выяснилось, что за последние годы перед этим собаки напали на 18 человек, в том числе на 10 детей.