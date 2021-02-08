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В России четырех человек насмерть привалило снегом с крыши

После схода снега с крыши зернохранилища на станции Смазнево Алтайского края РФ спасатели нашли семерых человек, еще одного ищут, рассказали власти региона.

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Инцидент произошел на территории элеватора
Инцидент произошел на территории элеватора
Фото: 22.mchs.gov.ru

8 февраля на станции Смазнево Алтайского края России в результате падения снега с крыши здания погибли четыре человека. Об этом проинформировал официальный сайт региона.

"Произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды уже извлекли из-под завала семь человек. Ведутся поиски восьмого. Четверо из извлеченных из-под снега погибли. Состояние одного пострадавшего требует оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

В МЧС Алтайского края рассказали, что инцидент произошел на территории элеватора. В ведомстве отметили, что из-за перепадов температур в регионе образовались снежные массы, которые при сходе с крыш зданий "представляет серьезную опасность для граждан, подобные происшествия уже были зарегистрированы".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса РФ.

Теги: Россия, снег, Следственный комитет РФ, МЧС, Алтай, уголовное дело, погибшие
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