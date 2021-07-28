В России двух человек осудили по делу о якобы продаже Украине деталей для комплекса С-300

В спецслужбе рассказали, что обвиняемые причастны к контрабандным поставкам из России в Украину радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300.

"Хачатрян и Лобов, действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий в Украину", – заявила ФСБ.

По версии ФСБ, Лобов хранил оборудование в подвале своего дома, где производил предпродажную подготовку. Хачатрян перемещал образцы в Украину через людей, живущих на российско-украинской границе.

"Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром". В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным", – считают российские силовики.

Лобова приговорили к девяти с половиной годам заключения, а Хачатряна – к 10 с половиной, они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.