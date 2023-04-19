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В России горит завод пластмасс, огонь охватил 4500 м²

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Огонь охватил склад на Автозаводском шоссе в Дзержинске
Огонь охватил склад на Автозаводском шоссе в Дзержинске
Скриншот: Mash / Telegram

В Дзержинске (Нижегородская область России) на территории предприятия по производству пластмасс и синтетических смол произошел крупный пожар. Там загорелся кирпичный склад, огонь стремительно распространяется – горит уже 4500 м², сообщил nn.ru источник в экстренных службах.

Огонь охватил склад на Автозаводском шоссе в Дзержинске. Как уточнили в администрации города, там находится научно-производственная компания "Астат", которая производит смолы, клей и растворители.

Как отметили в МЧС, есть угроза, что огонь перебросится на соседние здания. На текущий момент погибших и пострадавших нет. На место также приехали сотрудники Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха. По словам источника nn.ru, внутри строения – горючие материалы, которые сложно поддаются тушению, а при горении выделяют ядовитые вещества. Также внутри постройки есть керосин.

На текущий момент на месте работают 60 спасателей и 20 машин спецтехники. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Контекст:

Как отмечает nn.ru, это уже четвертый пожар на химических предприятиях в Дзержинске за девять дней. Там недавно горели территория завода химического оборудования "Заря", склад с ацетоном и территория предприятия "Эко-Мегаполис", которое производит влажные салфетки и антисептики.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, пожар, Роспотребнадзор, Дзержинск, спасатели, МЧС
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