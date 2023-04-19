В России горит завод пластмасс, огонь охватил 4500 м²

Огонь охватил склад на Автозаводском шоссе в Дзержинске. Как уточнили в администрации города, там находится научно-производственная компания "Астат", которая производит смолы, клей и растворители.

Как отметили в МЧС, есть угроза, что огонь перебросится на соседние здания. На текущий момент погибших и пострадавших нет. На место также приехали сотрудники Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха. По словам источника nn.ru, внутри строения – горючие материалы, которые сложно поддаются тушению, а при горении выделяют ядовитые вещества. Также внутри постройки есть керосин.

На текущий момент на месте работают 60 спасателей и 20 машин спецтехники. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.