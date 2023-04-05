В Москве горит здание минобороны РФ

Пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка, сообщает канал. Источник возгорания находится в кабинете на 3 этаже. На месте работают экстренные службы.

Еще одно видео с горящим зданием опубликовал канал Baza.

Контекст:

Это не первый пожар за последнее время в государственных учреждениях РФ. Так, 16 марта в здании пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел пожар. СМИ сообщали, что в результате начали детонировать боеприпасы. Здание частично обрушилось. Есть версия, согласно которой в здании мог взорваться беспилотник, обнаруженный незадолго до взрыва на территории Ростовской области. Якобы сотрудники в этот момент пытались его разобрать.