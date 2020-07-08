В России количество заболевших коронавирусом превысило 700 тыс.

За последние сутки в России было подтверждено более 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России за время эпидемии коронавирусом заразились уже более 700 тыс. человек Фото: EPA

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России превысило 700 тыс. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По состоянию на утро 8 июля в РФ заболело 700 792 человека (6562 из них – за последние сутки). По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире, уступая США (2,99 млн), Бразилии (1,66 млн) и Индии (742 тыс.).

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 10 667 связанных с COVID-19 смертей (в том числе 173 – за последние сутки). Выздоровели 472 511 человек (8631 в течение последних 24 часов).

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В исследовании британских и французских ученых, которое было опубликовано 5 мая, говорилось, что пандемия COVID-19 началась между 6 октября и 11 декабря 2019 года и распространение вируса в популяции было стремительным на всех континентах.

При этом доктор Том Джефферсон из Центра доказательной медицины при Оксфордском университете высказывал предположение, что вирус всегда "дремал" в человеческой популяции, а сейчас сложились благоприятные обстоятельства для его пробуждения.