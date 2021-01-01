В России опубликовали новогоднее обращение Невладимира Невладимировича Непутина. Видео
Телеканал "Дождь" 31 декабря 2020 года на своем YouTube-канале опубликовал новогоднее видеообращение актера Никиты Кукушкина от имени непрезидента России Невладимира Невладимировича Непутина к жителям России. В процессе ролика актер Никита Кукушкин вышел из образа и завершил обращение от своего имени. "Действуйте так, будто вы сам президент", – заявил он.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.