В России отправили в колонию артистку, которая спародировала представителя МВД

Ролик о вымышленном российском чиновнике под названием "Виталий Наливкин предотвратил теракт" 20 сентября этого года опубликован на YouTube-канале BARAKuda. В нем Кривоносова от имени "официального представителя Уссурийского района" Марины Вульф рассказала о найденной на остановке "сумке с бомбой". В итоге выяснилось, что в ней была морковь.

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Видео: BARAKuda / YouTube

Пресс-служба Уссурийского райсуда отметила, что заседание по делу Кривоносовой прошло 19 октября. Решение судьи на сайте не уточняется. Управление МВД России по Приморскому краю 20 октября сообщило о приговоре "неоднократно судимой 43-летней местной жительнице, обвиняемой в уклонении от административного надзора".

По информации правоохранителей, в апреле 2017 года осужденная условно-досрочно освободилась из исправительного учреждения Хабаровского края, где отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В августе прошлого года суд установил в отношении Кривоносовой административный надзор из за того, что она "стала совершать нарушения, посягающие на общественный порядок и безопасность".

Автор роликов о чиновнике Наливкине Андрей Клочков в беседе с телерадиокомпанией говорил, что силовикам нужно было найти официальный предлог, чтобы обосновать арест.