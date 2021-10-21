В России отправили в колонию артистку, которая спародировала представителя МВД

Ролик о вымышленном российском чиновнике под названием "Виталий Наливкин предотвратил теракт" 20 сентября этого года опубликован на YouTube-канале BARAKuda. В нем Кривоносова от имени "официального представителя Уссурийского района" Марины Вульф рассказала о найденной на остановке "сумке с бомбой". В итоге выяснилось, что в ней была морковь.
Пресс-служба Уссурийского райсуда отметила, что заседание по делу Кривоносовой прошло 19 октября. Решение судьи на сайте не уточняется. Управление МВД России по Приморскому краю 20 октября сообщило о приговоре "неоднократно судимой 43-летней местной жительнице, обвиняемой в уклонении от административного надзора".
По информации правоохранителей, в апреле 2017 года осужденная условно-досрочно освободилась из исправительного учреждения Хабаровского края, где отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В августе прошлого года суд установил в отношении Кривоносовой административный надзор из за того, что она "стала совершать нарушения, посягающие на общественный порядок и безопасность".
Автор роликов о чиновнике Наливкине Андрей Клочков в беседе с телерадиокомпанией говорил, что силовикам нужно было найти официальный предлог, чтобы обосновать арест.
Уссурийский суд арестовывал на пять суток в июне прошлого года Андрея Неретина, который исполнял роль депутата Наливкина, писала газета "Коммерсантъ". Его задержали на улице якобы за нецензурную брань. На следующий день его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением сотрудникам полиции) Кодекса РФ об административных правонарушениях. После выхода ролика с участием Кривоносовой его арестовали по этому обвинению на двое суток.