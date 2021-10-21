ГОРДОН
 
 
МИР

В России отправили в колонию артистку, которая спародировала представителя МВД

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кривоносова рассказывала о найденной на остановке "сумке с бомбой"
Кривоносова рассказывала о найденной на остановке "сумке с бомбой"
Скриншот: BARAKuda / YouTube

Суд в российском Уссурийске отправил на три месяца в колонию 43-летнюю Ларису Кривоносову за пародию на официального представителя МВД России. Об этом сообщила "Русская служба ВВС" 21 октября по итогам решения суда.

Ролик о вымышленном российском чиновнике под названием "Виталий Наливкин предотвратил теракт" 20 сентября этого года опубликован на YouTube-канале BARAKuda. В нем Кривоносова от имени "официального представителя Уссурийского района" Марины Вульф рассказала о найденной на остановке "сумке с бомбой". В итоге выяснилось, что в ней была морковь.

ВИДЕО
Видео: BARAKuda / YouTube

Пресс-служба Уссурийского райсуда отметила, что заседание по делу Кривоносовой прошло 19 октября. Решение судьи на сайте не уточняется. Управление МВД России по Приморскому краю 20 октября сообщило о приговоре "неоднократно судимой 43-летней местной жительнице, обвиняемой в уклонении от административного надзора".

По информации правоохранителей, в апреле 2017 года осужденная условно-досрочно освободилась из исправительного учреждения Хабаровского края, где отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В августе прошлого года суд установил в отношении Кривоносовой административный надзор из за того, что она "стала совершать нарушения, посягающие на общественный порядок и безопасность".

Автор роликов о чиновнике Наливкине Андрей Клочков в беседе с телерадиокомпанией говорил, что силовикам нужно было найти официальный предлог, чтобы обосновать арест.

Контекст:

Уссурийский суд арестовывал на пять суток в июне прошлого года Андрея Неретина, который исполнял роль депутата Наливкина, писала газета "Коммерсантъ". Его задержали на улице якобы за нецензурную брань. На следующий день его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением сотрудникам полиции) Кодекса РФ об административных правонарушениях. После выхода ролика с участием Кривоносовой его арестовали по этому обвинению на двое суток.

Теги: Россия, арест, МВД РФ, судьи, чиновники, Уссурийск, пародия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS