Подозреваемого в покушении на авторитета Мультика арестовали

Вероятного киллера отправили под арест на два месяца Фото: mk.npu.gov.ua

В релизе не упоминается ни имя подозреваемого, ни имя потерпевшего, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет о нападении на николаевского бизнесмена Михаила Титова, известного также по прозвищу Мультик.

Вероятного киллера арестовали на два месяца без права внесения залога.