В России полицейский пристегнул женщину к ограде кладбища, чтобы выбить из нее показания об "украденном" телефоне, который потом нашелся

По данным правоохранителей, 24 октября полицейский, чтобы выбить из 36-летней женщины признания в краже мобильного телефона, вывез ее ночью на кладбище, где "применил физическое насилие и специальные средства".

По информации издания "Наш город", потерпевшая отдыхала с подругами, после чего к ней пришли полицейские с обвинением в краже телефона. Ее отвезли на кладбище, где прикованную наручниками к оградке допрашивали полчаса, только после этого доставив в отделение полиции. На следующий день ее знакомая, написавшая заявление, нашла телефон у себя в кровати. Задержанную решили отпустить.

Женщина обратилась в районную прокуратуру, где, по данным издания, инцидент посчитали исчерпанным, поскольку телефон нашелся. Издание обратилось с запросом в прокуратуру, его передали в Тюменский межрайонный следственный отдел Следкома по Тюменской области, который открыл дело в отношении силовика.

В областном УМВД утверждают, что руководство управления назначило служебную проверку по факту возможного применения сотрудником полиции недозволенных методов дознания. Там отметили, что в случае установления вины сотрудник "будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке и уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам".