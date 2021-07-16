В России пропал самолет Ан-28 с 19 пассажирами на борту. Он совершил жесткую посадку

Собеседник агентства предположил, что самолет мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области, оттуда поступали аварийные сигналы маяка.

Последний сеанс связи с экипажем был в 12.00 по местному времени, отметил Telegram-канал Baza.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах позднее сообщило, что пропавший самолет обнаружили спасатели. На борту самолета находились 19 человек, в том числе двое детей и четыре члена экипажа. По данным МЧС, все они живы. Эту информацию агентству подтвердили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

В управлении санавиации региона сообщили "Интерфаксу", что Ан-28 совершил жесткую посадку. Самолет сильно поврежден, уточнил собеседник агентства.

После жесткой посадки самолета следственный комитет в Томске возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", написал Telegram-канал Mash.