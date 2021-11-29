В России пьяный "казак" с шашкой пытался на лошади заехать в супермаркет. Видео

Мужчина пояснил, что лошадь захотела хлеба, поэтому он заехал на ней в магазин, чтобы предоставить ей право выбора товара Скриншот: mvd_46 / Instagram

К участковому поселка обратился директор магазина с сообщением, что в помещении "мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается на животном заехать в торговый зал". На место прибыл полицейский наряд.

"К моменту приезда сотрудников полиции всадник находился возле магазина. Он ездил перед входом в супермаркет и размахивал предметом, похожим на шашку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по внешним признакам мужчина был пьян, но от освидетельствования отказался и стал вести себя агрессивно. Его доставили в отдел полиции. Задержанному 43 года.

"В объяснении мужчина указал, что лошадь захотела хлеба, поэтому он заехал на ней в магазин, чтобы предоставить ей право выбора товара", – рассказали в российской полиции.

На него составили административный протокол "за неисполнение законного требования сотрудников полиции" и поместили в комнату для административно задержанных ожидать решения суда.

Шашку полицейские изъяли и направили на экспертизу, которая должна установить, является ли она холодным оружием.