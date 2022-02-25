В России решили частично ограничить соцсеть Facebook

За прошлый год в РФ на Facebook наложили штрафов на 83 млн руб. ($1 млн) Фото: depositphotos.com

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры, в отношении социальной сети Facebook начиная с 25 февраля 2022 года Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", – говорится в сообщении.

Такое решение связано с ограничением в отношении официальных аккаунтов российских СМИ, среди которых "РИА Новости", телеканал "Звезда", "Лента.ру" и "Газета.ру".

Как следствие, Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД страны признала соцсеть причастной к "нарушению основных прав и свобод человека и граждан".