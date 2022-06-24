В России сожгли дом-музей Терешковой, поддерживающей оккупацию Крыма

Пожарная сигнализация сработала в деревянном доме – копии избы, в которой жила семья Терешковой.
По предварительной информации, пожар начался в подполье, затем огонь перебросился на основное помещение дома. Пожар тушили почти четыре часа.
Позади деревянного дома находится галерея – переход в основное здание музейного комплекса. По ней огонь перекинулся на кирпичный корпус.
В селе Никольское Ярославской области неизвестные злоумышленники сожгли дом-музей Валентины Терешковой. Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". pic.twitter.com/rozJodf5S9— Рустем Адагамов (@adagamov) June 23, 2022
"Радио Свобода" отмечает, что полиция возбудила уголовное дело по факту поджога в музее, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полиция разыскивает людей, причастных к поджогу.
Терешкова – первая женщина-космонавт, совершившая полет в космос в 1963 году. После этого она занимала различные должности как в СССР, так и в России. В 2020 году при обсуждении изменений в конституцию РФ именно Терешкова официально предложила поправку об обнулении сроков Владимира Путина, которая дает ему возможность остаться президентом до 2036 года. Эта поправка впоследствии была принята.
Также Терешкова – член прокремлевской партии "Единая Россия". Она поддерживает оккупацию Крыма, а в феврале 2014 года в составе российской делегации лично приезжала на полуостров.