В России сожгли дом-музей Терешковой, поддерживающей оккупацию Крыма

Пожарная сигнализация сработала в деревянном доме – копии избы, в которой жила семья Терешковой.

По предварительной информации, пожар начался в подполье, затем огонь перебросился на основное помещение дома. Пожар тушили почти четыре часа.

Позади деревянного дома находится галерея – переход в основное здание музейного комплекса. По ней огонь перекинулся на кирпичный корпус.

В селе Никольское Ярославской области неизвестные злоумышленники сожгли дом-музей Валентины Терешковой. Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". pic.twitter.com/rozJodf5S9 — Рустем Адагамов (@adagamov) June 23, 2022

"Радио Свобода" отмечает, что полиция возбудила уголовное дело по факту поджога в музее, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полиция разыскивает людей, причастных к поджогу.